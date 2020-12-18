19 Aralık 2020 burç yorumları! Ailevi sorunlara dikkat

19 Aralık 2020 burç yorumlarında yengeç burcunu sağlık konuları, akrep burcunu ailevi konular bekliyor. Günlük burç yorumları maddi ve manevi birçok konuda hayata dair fikir veriyor. Kova burcu bugünlerde fiziksel değişiklikler yapmak isteyebilir. Yengeç burcunu ise sağlık konuları bekliyor. İşte 19 Aralık 2020 burç yorumları...



19 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

19 Aralık Cumartesi günü Ay saat 15.39’a kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında ise Balık burcuna geçiş yapacak. Bugünlerde sosyal ilişkilerin öne çıkıyor.

19 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın Kova burcunda ilerlediği Cumartesi gününün ikinci yarısında ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler söz konusu olabilir. Saat 11.45 ile 15.39 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

19 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim ile ilgili konularda enerjilerin uyumlu aktığı bugünü görüşmelerini düzenlemek için kullanabilirsin. Bilhassa sabah saatleri ikili görüşmeler için uygun olabilir.

19 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin. Önemli görüşmelerini bugüne alman yerinde olacaktır. Sağlığınla ilgili konulara sabah saatlerinde öne çıkıyor.

19 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay karşıt burcunda ilerliyorken ortaklarınla alakalı konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Ay saat 11.45 ile 15.59 arasında boşlukta ilerleyecek. Yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.

19 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni fikirler öğrenmeye meraklı olduğun bir zaman dilimindesin. İkili ilişkilerin önem kazanıyor. Sabah saatlerinde özel ilişkilerinde uyumu yakalamak adına hareket ediyor olacaksın.

19 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla birlikte sıra dışı bir şeyler yapmak, kaliteli vakit geçirmek isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ise sağlığınla ilgili konular önemli hale gelebilir.

19 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde ailenle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Aynı zamanda bağımsızlık konuları da senin için önemli hale geliyor.

19 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yakın çevrendeki arkadaşların ve kardeşlerinle birlikte ekip çalışmaları yapabilirsin. İletişim adına sabah saatleri çok daha uygun olabilir.

19 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde sahip olduğun yeteneklerinle sıra dışı şeyler yapabilirsin. Yaptığın projelerini göstermek adına harika bir zaman dilimindesin. Önemli görüşmelerini bugüne alman yerinde olacaktır.

19 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 19 Aralık Cumartesi saat 15.39’a kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konulara ve sağlığına önem veriyorsun. Saçlarınla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsan bugün uygun olabilir.

19 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde senin için rüyaların çok daha önemli hale geliyor olacak. Ay akşam saat 15.39’da senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Bireysel konular önemli hale gelecek.

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