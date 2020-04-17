18 Nisan hangi burçlar için sıra dışı bir gün olacak?
18 Nisan'da bazı burçlar rutin dışı bir gün geçirebilir. Uzlaşmacı davranmaya özen göstermesi gereken Aslan burcu, 18 Nisan'da hiç beklemediğin birinden güzel bir destek alabilir, Yengeç burcu ise heyecanlı bir gün geçirebilir. Burç yorumlarında hepsi ve daha fazlası için detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı bazı burçları etkiliyor. 18 Nisan, Boğa burcu ve yükseleni Boğa olan burçları rutin dışı bir şeylerle ilgilenme zamanı, Yengeç burcu için heyecanlı bir gün. Hangi burçlar için 18 Nisan sıra dışı bir gün olacak? İşte cevaplar…
18 NİSAN'DA BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Sosyal ilişkilerinde hayli güzel iletişimler içerisinde olacağın bir gün. Bir arkadaşından da güzel destekler alabilirsin. Rutin dışı bir şeyler ile ilgilenmek istiyorsan cumartesi günü iyi bir gün olabilir.
18 NİSAN'DA YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Cumartesi günü rutin dışı gelişecek konular söz konusu olabilir. Bu gelişmeler seni heyecanlandırabilir. Etrafındaki doyumsuz kişilerin istekleri seni çileden çıkartabilir.
18 NİSAN'DA ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
18 Nisan Cumartesi günü fazla tepkisel bir tavır takınabilirsin zira alacağın değişik haberler seni şaşırtıyor. Uzlaşmacı davranmaya özen göstermelisin. Hiç beklemediğin birinden güzel bir destek alabilirsin.
18 NİSAN'DA BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Cumartesi sabahı Merkür ile Venüs arasındaki oluşacak olan uyumlu açı ilişkilerde güzel ve anlayışlı zamanlara işaret ediyor. Geleceğe yönelik konular ilgini çekebilir.
18 NİSAN'DA YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Geleceğine yönelik konular cumartesi günü seni heyecanlandırabilir. Herkesten farklı düşünen yapın seni sen yapan asıl faktörler haline gelecek. Çabuk etki altında kalabilirsin.
18 NİSAN'DA KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Evde de olsan farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. İletişim konularında uzlaşmacı davranabilirsin. Girişimci tavırlarında önemli insanlarla iş yapmana sebep olabilir.
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Astrolog Ceylin Çelebi
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