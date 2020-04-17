18 Nisan günlük burç yorumları! 18 Nisan burçlar için anlayışlı olma vakti

Merkür ile Venüs arasındaki oluşacak olan uyumlu açının 18 Nisan burç yorumlarına etkisi merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar “Bugünkü burç yorumları nasıl?” gibi sorularla İnternette araştırma yapıyor. Peki, Ay burç yorumlarını nasıl etkiliyor? Yarın burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumlarında Balık burcunu sağlık sorunlarıyla ilgili bir gün, Akrep burcunu teknoloji konularıyla ilgileneceği bir gün bekliyor. Burç yorumlarına dair bütün sorularınızın cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 18 Nisan günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Dalgalı ruh halin 18 Nisan Cumartesi günü seni yalnız kalmaya ve düşünmeye itebilir. Canlı bir güne uyanıyor olman senin yaratıcılığını arttırabilir. Kreatif şeylerle ilgilenebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sosyal ilişkilerinde hayli güzel iletişimler içerisinde olacağın bir gün. Bir arkadaşından da güzel destekler alabilirsin. Rutin dışı bir şeyler ile ilgilenmek istiyorsan cumartesi günü iyi bir gün olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Partnerinle aranda yaşanacak bir tartışma sizlerin ilişkide dengenizi sağlamanızı zorlaştırabilir. Kolayca başkalarının etkisi altında kalabilirsiniz. Dolduruşa gelmemeye özen gösterin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Cumartesi günü rutin dışı gelişecek konular söz konusu olabilir. Bu gelişmeler seni heyecanlandırabilir. Etrafındaki doyumsuz kişilerin istekleri seni çileden çıkartabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

18 Nisan Cumartesi günü fazla tepkisel bir tavır takınabilirsin zira alacağın değişik haberler seni şaşırtıyor. Uzlaşmacı davranmaya özen göstermelisin. Hiç beklemediğin birinden güzel bir destek alabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi sabahı Merkür ile Venüs arasındaki oluşacak olan uyumlu açı ilişkilerde güzel ve anlayışlı zamanlara işaret ediyor. Geleceğe yönelik konular ilgini çekebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca güzel ilerleyen ilişkilerin akşam saatlerinde zorlaşabilir. Birtakım kimselerin etkisi altında kalabilirsin. Buna dikkat etmelisin. Özellikle kadınlar ile olan ilişkilere dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Teknik konular cumartesi günü senin için öne çıkabilir. Zira hem Merkür hem de Uranüs'ün açıları söz konusu. Teknolojik konulara yatırım yapabilirsin. Yaratıcılığın yüksek aynı zamanda.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Geleceğine yönelik konular cumartesi günü seni heyecanlandırabilir. Herkesten farklı düşünen yapın seni sen yapan asıl faktörler haline gelecek. Çabuk etki altında kalabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşırı toleranslı davranman partnerin tarafından kötüye kullanılabilir. Bilhassa hayatındaki önemli kadınlarla aranda problemler yaşayabilirsin. Duygusal açıdan bağımsız olmak isteyebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Evde de olsan farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. İletişim konularında uzlaşmacı davranabilirsin. Girişimci tavırlarında önemli insanlarla iş yapmana sebep olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ayaklarınla ilgili hassasiyetler yaşayabilirsin. Hislerinle hareket edebilirsin. Çevreni güzelleştirmek adına birtakım adımlar atabilirsin. Yaratıcılığını arttırabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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