15 Aralık 2020 burç yorumları! Başaklara kariyer müjdesi

15 Aralık 2020 burç yorumları aşk, sağlık, ekonomi ve ilişkiler konusunda yol gösteriyor. Peki, günlük burç yorumları 15 Aralık Salı günü için ne ifade ediyor? Başak burcunu mesleği ile ilgili değişiklikler bekliyor, akrep burcu parasal kazanımlar elde edebilir. Balık burcu ise yeni girişimler peşinde... Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 15 Aralık 2020 burç yorumları haberimizde...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay salı günü Yay burcundan ayrılıp saat 06.35’de Oğlak burcuna geçecek. Sabah saatlerinde aklındakilerini yapman adına destekleyici açılar var.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah saatlerinde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler önem kazanıyor olacak. Akşam saatlerine doğru hayatındaki bir bayan figürden olumlu bir destek görüyor olacaksın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ilk saatlerinde partnerinle aranızdaki sorunlu bir konuyu çözmek adına uygun bir enerji var. Gün içerisinde sıkışmışlık hissi yaşayabilir, kendini ifade etmekte zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sabah saatlerinde fikirlerini gerçekleştirmen adına enerjiler hayli destekleyici.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Akşam saatlerine doğru alacağın sürpriz haberler seni mutlu ediyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde mesleğinle ilgili yenilikler gündemini meşgul ediyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Salı sabahı uyanmakta güçlük çekebilirsin. Yakın yerlere seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hayatındaki bir bayan figüründen önemli bir destek bulacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde seni zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmelisin. Fikirsel anlamda istediklerini gerçekleştirmen adına gökyüzü seni destekliyor. Venüs bugün senin burcuna geçiyor.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu sabah rüyaların seni hayli etkisi altına akabilir. Ay bugün saat 06:35 sonrasında senin burcuna geçecek. Bireysel konuların öne çıkıyor.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Salı günü bilhassa sabah saatlerinde hayır işleri yapmak sana kendini iyi hissettirebilir. Hastanelerle ilgili konularda aktif olarak koşturmacaların olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Sabah saatlerinde iş bitirici tarafın hayli aktif olacak.

Astrolog T. Ceylin Çelebi