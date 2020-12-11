14-21 Aralık 2020 haftalık burç yorumları! Güneş tutulması kariyeri etkileyecek

14-21 Aralık 2020 haftalık burç yorumları terfiler, sağlık, iş hayatı, ev yaşantısı, aşk ve aile hayatı ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Hangi burçlar için şanslı ve pozitif bir hafta olacak? Kimler amaçlarına ulaşacak? Yay burcundaki güneş tutulması bazı burçları olumlu etkilerken bazılarında gerginliklere sebep olacak. Boğaları gergin bir hafta beklerken, Koçları ve Yengeçleri iş hayatı yoğunluğu bekliyor. Plan yapmadan önce haftalık burç yorumunuzu mutlaka okuyun. İşte koç, boğa, yengeç, kova, akrep, başak ve 12 burcun tamamının 14-21 Aralık haftalık burç yorumları…



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 14 ve 21 Aralık haftasına 14 Aralık tarihindeki Güneş tutulması ile giriyoruz. Hayli yoğun enerjilerin olduğu bir hafta olacak. Yay burcundaki Güneş tutulmasının etkilerini sizler yurt dışı ve yabancılarla ilgili olan işlerinizin olduğu alanda yaşıyor olacaksınız. Bu alandaki yeni başlangıçlar önünüzdeki süreçte sizleri yurtdışı ile yapmanız konusunda birtakım adımlar atmanıza sebep olabilir. Hafta ortasında Ay Oğlak burcunda ve sizlerin iş ve kariyer alanlarınıza yoğunlaşmanıza sebep olacak. Çarşamba günü bilhassa gerginliklere dikkat. Hafta sonuna doğru Ay’ın Kova burcuna geçmesi ile birlikte arkadaş gruplarınıza ve sosyal medya, whatsapp gibi birtakım uygulamalar aracılığı ile çevrenizdeki dostlarınızla daha fazla vakit geçirmeye odaklanacaksınız. Pazar günü ise daha çok kendi alanlarınızda kalmak ve zihinsel anlamda dinlenmeye odaklanmak sizler için daha iyi olacaktır. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim…

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 14 ve 21 Aralık haftasına 14 Aralık tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile başlıyoruz. Ortak kazanımlar ve ödemeleriniz ile ilgili alanda etkili olacak olan tutulma ile birlikte yeni bir projeniz için kredi çekebilirsiniz veya ortaklı bir işe başlayabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Oğlak burcunda ilerlerken uzak akrabalarınız ile olan görüşmeleriniz hız kazanıyor olacak. Çarşamba günü gerginliklere dikkat etmekte fayda var. Perşembe günü Ay Kova burcuna yani sizlerin kariyer alanına geçiyor olacak. Zihinsel işlerinizi, hesap kitap işlerinizi düzenlemek adına uyumlu günler. Pazar günü sosyal organizasyonlarla ilgili işlerinizi uzaktan da olsa halletmek isteyebilir, yardım kampanyaları gibi uğraşlarda aktif rol alabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim…

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 14 ve 21 Aralık haftasında Güneş tutulması haftaya damgasına vuran konuların başında geliyor olacak. 14 Aralık tarihinde karşıt burcunuz olan Yay burcunda meydana gelecek tutulma ikili ilişkilerinizde kendisini gösterecek. Hayatınızda oldukça önemli yeni bir ilişki veya bir ortaklık ilişkisi beklenmedik bir anda söz konusu olabilir. Hemen arkasından Ay salı günü burç değiştiriyor ve Oğlak burcuna geçiyor. Salı ve çarşamba günleri mecburi olarak yaptırmak zorunda olduğunuz ameliyatlar, operasyonlar varsa bunlarla ilgili birtakım düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Hafta sonuna yaklaşırken hukuksal birtakım işlerinizle ilgili zihnen meşgul olmanız gerekebilir. Cuma günü oldukça sakin bir enerji var. Pazar günü annenizle ilgili konularda bazı fedakârlıklar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim…

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 14 ve 21 Aralık haftasına pazartesi günü Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile başlıyor olacağız. Mesleğiniz ile ilgili konularda beklenmedik gelişmeler, belki bir terfii konusu tutulma ile birlikte hayatınıza damga vurabilir. Ancak sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyor olacaksınız. Hafta ortasında eşinizle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Çarşamba günü bilhassa karşılıklı olarak birbirinize sert çıkabilirsiniz. Hafta sonuna gelirken Ay Kova burcunda ilerleyecek. Ortak paylaşımlarınızı ilgilendiren konularda hesap kitap yapmak ve birtakım parasal tedbirleri uygulanabilir hale getirmek adına aile içinde harekete geçebilirsiniz. Pazar günü eşinizin yakın çevresi ile ilgili bazı fedakârlıklar yapmanız, onlara yardımcı olmanız gereken durumlar meydana gelebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim..

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 14 ve 21 Aralık haftasında oldukça yoğun enerjiler var. Pazartesi gününe Yay burcunda Güneş tutulması ile birlikte başlıyoruz. Çocuklarınız ile ilgili konularınızda etkili olacak olan tutulma, onların eğitim hayatları ile ilgili önemli bir karar vermelerini tetikleyebilir. Salı günü Ay burç değiştiriyor olacak. İşinizle ilgili konularda önemli anlaşma ve sözleşmelerinizle ilgili işleriniz varsa düzenlemek adına salı gününü değerlendirebilirsiniz. Çarşamba günü gerginliklere dikkat. Hafta sonuna yaklaşırken Ay tam karşıt burcunuz olan Kova burcuna geçiyor olacak. Çok yakın arkadaşlarınızla olan görüşmeleriniz sizler için kafa dağıtıcı, rahatlatıcı olabilir. Pazar günü ise Ay ile Venüs’ün kare açısı ve Ay’ın Balık burcunda ilerliyor olması bekâr bir yükselen Aslansanız aşk hayatınızda bazı fedakârlıklar yapmak durumunda kalacağınız anlamına gelebilir. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim…

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 14 ve 21 Aralık haftasına yoğun enerjilerle giriyoruz. Bilhassa pazartesi günü Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile birlikte ev, yuva alanlarınız yoğun etkiler alıyor olacaksınız. Ani meydana gelebilecek ev değişiklikleri önümüzdeki 6 aylık süreç boyunca sizler için söz konusu olabilir. Hafta ortasında çocuklarınız ile ilgili konular ve onların okul hayatları ile ilgili uğraşlarınız öne çıkıyor olacak. Çarşamba günü çocuklarınızla aranızda yaşanabilecek tatsızlıklara dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru Kova burcuna geçen Ay bilhassa Perşembe ve cuma günü günlük rutin işlerinizle ve sağlığınızla ilgili konularla meşgul olmanız açısından önem kazanıyor olacak. Pazar günü ise ikili ilişkilerinize, eşinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Hepinize güze ve sağlıklı bir hafta dilerim…

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, 14 ve 21 Aralık haftasına 14 Aralık tarihinde Yay burcunda meydana gelecek olan tutulma ile başlıyor olacağız. Güneş tutulması sizlerin iletişim ve yakın çevrenizle ilgili olan konularınızda yeni başlangıçları hayatınıza sokabilir. Salı ve çarşamba günleri evinizle ilgili önemli görüşmelerin öne çıkıyor olduğu bir gün olabilir. Perşembe günü aşk hayatınızla ilgili konularda çözemediğiniz bazı problemleriniz varsa konuların üstüne gitmek ve karşılıklı çözüm odaklı konuşmalar yapmak adına uygun enerjiler var. Pazar günü evcil hayvanlarınızla vakit geçirmek ve onların kişisel bakımları ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim...

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 14 ve 21 Aralık haftasına parasal kazanımlarınızı etkileyecek olan yılın son Güneş tutulması ile başlıyor olacağız. Yay burcundaki Güneş tutulması size yeni kazanç kapılarını aralayacak önemli bir anlaşma ile başlayabilirsiniz. Ani gelişen birtakım durumlar tutulmanın etkili olacağı 6 aylık süreçte etkili olabilir. Çarşamba günü yakın çevrenizle aranızda sinirsel gerginlikler yaşanabilir. Hafta sonuna doğru ise evinizle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Evinizle ilgili belirli düzenlemeleri yapmak adına cuma günü de uygun olabilir. Pazar günü Ay Balık burcunda ve çocuklarınızla birlikte vakit geçirmek, onlar adına çeşitli fedakârlıklar yapmak isteyebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim…

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 14 ve 21 Aralık haftasına sizin burcunuzda pazartesi günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile başlıyoruz. Bireysel konularınız, sağlığınız, fiziksel görünümünüz gibi sizi ilgilendiren her türlü konuda yeniliklere hazır olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Ancak bu süreçte ani ve düşünmeden kararlar almaya yatkın olabilirsiniz, buna dikkat etmenizi öneririm. Hafta ortasında parasal kazanımlarınızla ilgili konularda belirli düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Hak ettiğiniz birtakım paraların gelmeyişi nedeniyle bilhassa çarşamba günü tartışmalara açık olabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri yakın çevreniz olan ilişkilerinize odaklanmanız ve önemli konuları görüşmeniz açısından uygun bir gün olabilir. Pazar günü evde kaldığınız süre içerisinde ev halkı için uğraşlar vermek, onlar adına işler yapmak isteyecek olabilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim...

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar 14 ve 21 Aralık haftasında hayli yoğun enerjiler söz konusu olacak gözüküyor. Yılın son Güneş tutulması olan Yay burcundaki tutulma sizlerin arka planda yürüttüğünüz işler açısından önem kazanıyor olacak. Tutulmanın etkili olacağı 6 aylık süreç boyunca geride kalarak yürüttüğünüz birtakım işlerinizde yeni ve aniden ortaya çıkacak birtakım gelişmeler meydana gelebilir. Hafta ortasında Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Kişisel bakımınızla ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz bu günlerde. Hafta sonuna doğru olan günlerinizi parasal konularınızda birtakım hesap kitaplar yapmak ve ödemelerinizi, kazancınızı belirli bir düzenden geçirmek adına kullanabilirsiniz. Pazar günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyorken yakın çevrenizle birlikte vakit geçirmek ve onlar adına bazı fedakârlıklarda bulunmak isteyebilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim…

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, 14 ve 21 Aralık haftasına yoğun enerjilerle dolu giriyoruz. 14 Aralık günü Yay burcunda bir Güneş tutulması var. Tutulma sizlerin sosyal çevrenizle ilgili konularınızda kendini gösteriyor olacak. Yeni girdiğiniz bir arkadaş ortamında tanıştığınız biri önümüzdeki 6 aylık süreçte sizin için önemli etkilere sahip olabilir. Salı ve çarşamba günü Ay arka alanınıza geçiyor olacak. Rüyalarınız bu süreçte çok fazla aktifleşebilir. Çarşamba günü hastanelerle ilgili işleriniz varsa gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru Ay sizin burcunuza geçiyor olacak. Fiziksel görünümünüze önem gösterebilir, saçınızla ilgili birtakım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Pazar günü internet üzerinden yapacağınız alışverişlerinize dikkat etmenizde yarar var. Bütçenizi sarsacak harcamalar yapabilirsiniz. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim…

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 14 ve 21 Aralık haftasına Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile giriyor olacağız. Kariyer konularınızı etkileyecek olan tutulma ile birlikte mevcut kariyerinizde yeni bir adım atabilirsiniz. Tutulmanın etkili olacağı 6 aylık süreç boyunca kariyerinizde önemli bir değişiklikte yapabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Belirli sosyal organizasyonlarda görev almak için harekete geçebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise yalnız kalmak ve uzun süredir yaşadığınız bazı konuları süzgeçten geçirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü bireysel konularınız öne çıkıyor. Kendinize daha fazla vakit ayırmak ve sevdiğiniz şeylerle uğraşmak adına güzel etkiler var. Özel ilişkilerinizde ise sizden beklenen bazı fedakârlıklar söz konusu olabilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim…

Astrolog T. Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

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