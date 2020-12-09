2021 burç yorumlarının 3 anahtar kelimesi: Tutumlu olma, teknoloji ve sağlık

Bir yanda zorluklarla geçen 2020 diğer yanda heyecanla beklediğimiz 2021. Şüphesiz hepimiz 2021 yılının nasıl geçeceğini merak ediyoruz. Peki, astroloji bununla ilgili ne diyor? İşte 2021 burç yorumları...



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Astrolog Ceylin Çelebi, 2021'in 2020'ye göre daha kolay geçeceğini ancak tutumlu olmanın önemine dikkat çekti. Aşk beklentisi olanları da müjdeleyen Çelebi, 2021'de önemli başlangıçların olabileceğini söyledi.

2020 yılı zor bir yıldı. 2021 yılında burçları neler bekliyor?

2020 hakikaten zor bir yıldı. Astrolojik olarak baktığımızda 6 tutulma olması, kolektif ve jenerasyon gezegenleri olan Jüpiter ve Plüton’un kavuşması, Mars’ın uzun süren retrosu, Venüs retrosu derken açıkçası bu yıl ne kadar gündemi etkileyecek astrolojik olay varsa hepsi meydana geldi. 2021, 2020 yılına nazaran elbette daha kolay geçecektir. Ancak 2021 yılında genel olarak zorlayıcı bir ekonomik süreçten geçiyor olacağız. Hepimizin daha temkinli hareket etmesi gereken bir dönem. Har vurup harman savurmaktan ziyade tutumlu olmalı, elimizdekileri korumaya odaklanmalıyız.

2021 hangi burçlar için önemli bir yıl olacak?

İkizler ve Yay burçları için önemli bir sene. 2020 Mayıs ayından itibaren Ay düğümleri burç değiştirdi ve İkizler Yay aksına geçti. Yükseleni, Ay ya da Güneş burcu İkizler ve Yay burçlarında olanlar 2021’in sonuna kadar bireysel alanda ve sağlıkları ile ilgili konularda önemli bir döngü içerisindeler. Elbette tutulmaların yön değiştirmesi diğer burçları da etkileyecek. 2021 senesi yükselen burçları Boğa ve Akrep olanlar içinde parasal anlamda bir tamamlanma ve yeni başlangıçların meydana geleceği bir yıl olacaktır. Yükseleni Koç ve Terazi burçları için yakın ve uzak çevrelerinde, seyahatler ile ilgili konularda yine önemli bir yıl olacaktır. Yükseleni Balık ve Başak burçları olanların ise aile ve kariyer ile ilgili hayat alanlarında önemli birtakım yeni başlangıçlar, değişimler ve tamamlanmalar söz konusu olabilir. Yükseleni Kova ve Aslan burçları olanların çocuklar ve sosyal hayatlarında, aşk yaşamlarında önemli bir sene onları bekliyor olacak. Yükseleni Oğlak ve Yengeç burçları olanların sağlık problemlerine dikkat etmeleri gereken bir yıldan geçiyor. Kapalı yerler ve hastanelerle ilgili durumlar önemli hale gelebilir.

Hangi burçlar aşk konusunda doğru yolu bulacak?

Yükselen burçları Kova ve Aslan olanlar 2021 yılında aşk hayatları ile ilgili önemli kararlar alabilir, sil baştan yepyeni başlangıçlar yapabilirler. Aynı zamanda yükselen Terazilerin de 21 Aralık’ta Jüpiter ve Plüton kavuşumları aşk evlerinde gerçekleşiyor olacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki dönemde yükselen Teraziler aşk hayatlarında büyük bir yıkım ve yeniden bir oluşum içinde olacaklar.

Burçlarda en çok merak edilen konulardan biri de para. Bu anlamda 2021 yılı için neler söyleyebiliriz?

2021 yılı parasal konular açısından kolay bir yıl olmayacaktır. Pandemiden sonra tüm dünyada etkisini gösterecek ve bizleri de oldukça etkisi altına alacak zor bir süreç meydana gelebilir. Bu süreçte riskli yatırımlarda bulunmaktan, bütçemizi aşacak krediler çekmekten uzak durmamızda bireysel anlamda yarar var. Bilhassa yükselen değişken burçlar olan İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları açısından önemli değişim ve dönüşümlerin söz konusu olacağı bu yıl işlerinde veya bireysel hayatlarında riskli kararlar almaktan uzak durmalılar.

2021 yılında kimler hangi konulara yönelmeliler?

2020 yılı gösterdi ki artık evden işlerimizi yürütmek de mümkün. Dersler evden yapılabildi. İnsanlar evden çalışabildi. Bunun da en birincil koşulu elbette teknolojiydi. Teknoloji konusunda gelişmeleri takip etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak artık daha da önem kazanmaya devam edecek. Bu nedenle istisnasız hepimiz kendimizi bu alanda eğitmeliyiz. 21 Aralık 2020 tarihinde önemli bir döngünün başlangıcını ateşleyecek olan Jüpiter Plüton kavuşumu bir hava elementi burcu olan Kova burcunda meydana gelecek. Elbette bu hava elementinin konusu olan iletişim ve teknoloji konularında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğimizi gösteriyor. Bu nedenle bizlerde artık çocuklarımızı yeni düzene ayak uydurmaları için teknoloji alt yapılı konulara, yazılım, kodlama gibi alanlara yönlendirmeliyiz. Zira artık yeni dünya düzeninde teknoloji katlanarak artan bir şekilde değişimlere uğrayacak gözüküyor.