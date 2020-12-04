14-20 Aralık 2020 haftalık burç yorumları! Ay motivasyon ve enerji getirecek

14 Aralık-20 Aralık 2020 haftalık Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından ele alındı. Bu hafta hangi burçları sürpriz hangi burçları parasal konular bekliyor? Haftanın başında son dördün fazında ilerleyecek olan Ay herkesi farklı açılardan etkileyecek. Eğitim, iş hayatı, iletişim, yolculuklar, sağlık, yurt dışı, aile, aşk ve sosyal hayata dair merak edilen tüm detayla haftalık burç yorumlarında sizleri bekliyor.



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, 7 ve 14 Aralık haftasında sizler haftaya yoğun bir çalışma temposuyla başlıyor olacaksınız. Haftanın başında son dördün fazında ilerleyecek olan Ay motivasyonunuzun da yükselmesine katkı sağlıyor olacak. Çarşamba günü öğleden sonrasından itibaren dikkatinizde ikili ilişkilerinize yönleniyor olacak. Görüştüğünüz kişilerin dürüstlüğünden emin olmadan adım atmamanız gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Cuma ve cumartesi günleri ise hisseli kazanımlar alanınıza dikkatinizi yönlendiriyor olacaksınız. Bilhassa cuma günü gerginlikler söz konusu olabilir. Ani kararlar vermekten uzak durmanız gerekiyor. Pazar günü Ay’ın yay burcuna geçmesiyle birlikte uzak akrabalarınızla ilgili gelişmeler öne çıkıyor olacaktır. Merkür ile Neptün arasındaki zorlayıcı açının da etkisiyle kararsızlıklarınız adım atmanız gereken konularda sizleri uğraştırabilir. 14 Aralık tarihindeki Güneş tutulması öncesinde zorlayıcı enerjiler hâkim olabilir. Pazar gününü daha çok yalnız ve sakin geçirmenizde yarar var. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim..

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, 7 ve 14 Aralık arasındaki haftaya sizler daha çok çocuklarınızla ilgili konularla meşgul olarak başlıyor olacaksınız. Çocuklarınızla ilgili sürpriz gelişmeler, beklenmedik fırsatlar haftanın ilk iki günü söz konusu olabilir. Aynı zamanda Ay Son dördün fazında olduğundan aklınıza takılan birtakım konuları da yeniden değerlendirmeniz açısından bir fırsat sunuyor olacak. Haftanın ikinci yarısı olan Çarşamba ve Perşembe günleri çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ve sağlık durumlarınız öne çıkıyor olacak. Yoğun bir çalışma temposuna Çarşamba günü itibariyle girebilirsiniz. Aynı zamanda özel ilişkilerinizde kıskançlıkla ilgili durumlar ortaya çıkabilir. Cuma günü Ay’ın karşıt burcunuza geçmesiyle anlaşmalarınız ve ikili ilişkilerinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul ediyor olacak. Pazar günü hassas enerjiler var. Kararsız kalacağınız durumlar Pazar günü söz konusu olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim..

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 7 ve 14 Aralık haftasına girişte sizlerin evinizle ilgili konularda daha fazla meşguliyetleriniz oluyor olacak. Evinizle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız sürpriz gelişmeler haftanın başında meydana gelebilir. Hafta ortasında aşk hayatınız sizin gündeminizi meşgul ediyor olacak. Partnerinizin fazla kıskanç ve sahiplenici tutumları ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bilhassa perşembe günü bu enerjiler çok daha yoğun bir biçimde etkisini gösteriyor olacak. Cuma günü Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle beraber evcil hayvanlarınızla ilgili konulara ve aynı zamanda varsa yanınızda çalışanlarla ilgili konulara dikkatinizi yöneltmek durumunda kalabilirsiniz. Karşıt burcunuz olan Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması öncesinde ikili ilişkilerinizde, çok yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde gerilimli konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim..

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 7 ve 14 Aralık haftasına sizler yakın çevre ve kardeşleriniz ile ilgili konulardaki meşguliyetlerinizin yoğun bir şekilde artmasıyla başlıyorsunuz. Pazartesi günü yakın çevrenizden kişilerle aranızda fikirsel anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Aynı zamanda haftanın başında Ay Son dördün fazında ilerliyor olacak. Haliyle kardeşlerinizle ilgili beklemede kalan konuların netleşmesi de söz konusu olacaktır. Çarşamba günü itibariyle evinizle ilgili konulara yoğunlaşıyor olacaksınız. Evinizde bir tadilat ve benzeri bir iş yaptırmayı düşünüyorsanız muhakkak güvendiğiniz kişilerle çalışmaya özen göstermelisiniz. Zira çarşamba günü meydana gelecek olan Güneş Neptün kare açısı belirsiz durumların kendini gösterebileceğini vurguluyor. Hafta sonu çocuklarınızla ilgili konulara yoğunlaşacaksınız. Cuma günü gergin enerjiler var. Karşılıklı çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. Pazar günü ise plansız ilerlemeniz işlerinizi yoluna sokmanızı güçleştirecek gözüküyor. Hepinize iyi haftalar dilerim..

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 7 ve 14 Aralık haftasına maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelerinizi yapmak isteyeceğiniz bir enerji ile giriyor olacaksınız. Bu anlamda çocuklarınızla aranızda tartışmalar yaşanabilir. Haftanın başında son dördün fazında ilerleyen Ay aklınıza takılan konuları da yeniden değerlendirmeniz açısından iyi olabilir. Çarşamba gece saatlerinde burç değiştirerek Terazi burcuna geçecek olan Ay hafta ortasında kardeşleriniz arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi açısından arabuluculuk yapmanızı gerektirebilir. Ancak perşembe günü sizi de çileden çıkartacak birtakım konuşmalar kulağınıza gelebilir. Sakin bir enerjide kalmanızın zor olacağı durumlar var. Cuma günü ile birlikte sizler ev alanlarınıza daha çok yoğunlaşacaksınız. Babanızla ya da evdeki otorite figürü birisiyle ilgili harekete geçmenizi gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Pazar çocuklarınızla olan ilişkileriniz öne çıkıyor olmakla birlikte yaratıcı hobilerinize de vakit ayırmanız gergin enerjileri dağıtmak açısından iyi olacaktır. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim..

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, 7 ve 14 Aralık haftasına Ay sizin burcunuzda ilerlerken giriyor olacağız. Bireysel konularınız ve sağlığınızla ilgili konulara daha fazla odaklanacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz bu haftaya. Ay son dördün fazında olacak. Haliyle motivasyonunuzda yüksek olacaktır. Çarşamba günü itibarıyla parasal konularınıza ağırlık vermeye başlıyor olacaksınız. Bugünlerde mantıksız harcamalar yapmaktan uzak durmanızda fayda var. Bununla birlikte hafta ortasında aşk hayatınızda gereksiz kıskançlıklar nedeniyle partnerinizle tartışmalarınız söz konusu olabilir. Olayları daha sakin ele almanızda yarar var. Hafta sonu dikkatiniz yakın çevrenizle olan iletişiminize kayacak gözüküyor. Bilhassa cumartesi günü küs olduğunuz bir yakınınızla aranızda ılımlı tavırda konuşmalar meydana gelebilir. Pazar günü ev ve yuva alanlarınız öne çıkıyor olacak. Ebeveynleriniz ile daha fazla ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Hepinize güze ve sağlıklı bir hafta dilerim..

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, 7 ve 14 Aralık haftasına sizler Ay arka alanınızda ilerliyorken başlıyor olacaksınız. Bilinç altı çalışmalarına yönlenebileceğiniz ve rüyalarınızın öne çıkacağı iki günlük bir süreç hafta başında sizleri bekliyor olacaktır. Son dördün fazında ilerleyen Ay beklemede kalmış konularınızı yeniden değerlendirmeniz açısından da önemli bir fırsat size sunuyor olacak. Çarşamba günü Ay’ın burcunuza geçmesiyle beraber fiziksel görünümünüzde önemli değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Perşembe günü enerjilerinin biraz sert olması nedeniyle daha dikkatli olmanızda yarar var. Bilhassa partnerinizle kıskançlık gibi konularda tartışmalar içerisine girebilirsiniz. Cuma günü Ay parasal konularınıza dikkatinizi çekiyor olacak. Ani ortaya çıkan durumlar parasal konulardaki gelir gider dengenizi bozmanıza yol açabilir. Pazar günü tutulma öncesinde iletişim ile ilgili konularda gerginliklere dikkat etmenizde yarar var. Sakin ve yalnız geçireceğiniz bir pazar günü bu tarz negatif enerjileri durdurmak açısından daha yararlı olacaktır. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim..

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, 7 ve 14 Aralık haftasına girişte geleceğiniz ile ilgili konulardaki beklentilerinizi yeniden gözden geçirmek ve bilhassa yapmak istediklerinizle ilgili birtakım düzenlemeler yapmakla ilgili meşguliyetleriniz artabilir. Ay son dördün fazında, haliyle motivasyonunuzda yüksek olacaktır. Çarşamba günü Ay’ın arka alanınıza geçmesiyle birlikte rüyalarınız öne çıkıyor olacak. Perşembe günü hastanelerle ilgili durumlara dikkat etmenizde yarar var. Bir sebepten ötürü hastaneye gitmeniz gerekecekse dikkatli olmanız ve gerginliklerden uzak durmanız önem kazanacaktır. Cuma günü Ay burcunuza geçiyor. Sağlığınızla ilgili konular dikkatinizi yöneltecek olabilirsiniz. Cumartesi günü içsel enerjiniz çok yüksek olabilir. Önemli çalışmalarınız açısından değerlendirmenizde yarar var. Haftanın son günü olan pazar günü ise parasal konularınızla ilgili konulara dikkatiniz çevriliyor. Ancak bu alanda birtakım kararsızlıklarınız meydana gelebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim..

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 7 ve 14 Aralık haftasına kariyerinizle ilgili konulara odaklanarak giriyor olacaksınız. Bilhassa Salı günü kariyerinizle ilgili konularda sizleri meşgul edecek yoğun enerjiler güne hakim olacak gözüküyor. Son dördün fazında ilerleyen Ay motivasyonunuzu da hayli arttırıyor olacak. Hafta ortasında kariyerinizden elde ettiğiniz kazançlarınıza aklınızı yoğunlaştırıyor olacaksınız. Size vaat edilen bir konuda geri dönüş olmadığını fark edebilirsiniz. Bilhassa Perşembe günü enerjileri biraz gergin geçebilir. Bu konuda ilgililerle görüşmeleriniz gergin enerjiler barındırabilir. Hafta sonuna doğru arka alanınıza geçen Ay hastaneler veya kapalı yerlerle ilgili beklenmedik gelişmelerin meydana gelmesine neden olabilir. Bilhassa cuma günü kapalı alanlardaki işlerinizde dikkatli olmanızda yarar var. Pazar günü Ay burcunuza geçiyor. Yay burcundaki Ay tutulmasının öncesinde kendinizle ilgili konulara odaklanmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda hassas ve gergin enerjiler nedeniyle de sakin ve kendi alanınızda kalmaya önem göstermenizde yarar var. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim..

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 7 ve 14 Aralık haftasına sizler yurtdışı ve yabancılarla ilgili konulardaki işlerinizi düzenlemeye başlayarak giriyor olacaksınız. Ay son dördün fazında ilerliyor olacak. Haliyle sürüncemede kalmış konularınızı netleştirmek açısından önemli birtakım enerjiler de haftanın başında hakim olacaktır. Hafta ortasında kariyeriniz ile ilgili konulara odaklanıyor olacaksınız. Size vaat edilen bir pozisyonla ilgili verilen sözlerin tutulmaması moral bozucu olabilir. Ancak aynı zamanda anneniz ya da sizin için önemli bir kadınla ilgili bir konuda da güzel bir gelişme meydana gelmesi enerjileri dengeleyecek gözüküyor. Hafta sonuna doğru Ay’ın burç değiştirmesiyle birlikte sosyal çevrenizle olan iletişimlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Bol görüşmelerin olacağı haftanın son günlerinde işlerinizle ilgili güzel etkileşimler meydana gelebilir. Pazar günü rüyalarınız dikkat çekici hale gelebilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim..

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, 7 ve 14 Aralık haftasında sizler hisseli kazanımlarınızla ilgili konularda önemli düzenlemeler yaparak giriyor olacaksınız. Bilhassa Ay’ın son dördün fazında ilerliyor olacağı haftanın başında beklemede kalmış konularınızı yeniden düzenlemek adına olumlu enerjiler var. Aynı zamanda miras ya da nafaka benzeri bir konuda da olumlu gelişmeler sizler için sevindirici olabilir. Hafta ortasında hukuksal konularla ilgili arabuluculuk yapmanızı gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Perşembe günü enerjilerine dikkat etmenizde yarar var. Gergin bir gün olabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konularda zihninizi meşgul edecek bir teklif alabilirsiniz. Ani gelişen durumlar sizlerin bir konuda karar vermenizi gerektirebilir. Pazar günü Ay Yay burcuna geçiyor olacak. Sosyal çevrenizle görüşmelerinizde hassas enerjiler yoğun olabilir. Tutulma öncesinde sakin kalmanız iyi olacaktır. Hepinize güzel enerjilerin ardı ardına etkili olacağı güzel bir hafta dilerim..

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 7 ve 14 Aralık haftasına girişte sizler ikili ilişkilerinize odaklanıyor olacaksınız. Pazartesi günü karşılıklı görüşmelerinizde tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Ay hafta başında son dördün fazında ilerliyor olacak. Anlaşma ve sözleşmeleriniz açısından motivasyonunuz hayli yüksek olabilir. Hafta ortasında Ay miras ve nafaka ile ilgili konulardaki görüşmelerinizin hızla artmasına olanak sağlıyor. Perşembe günü bu konularda birtakım tartışmalar meydana gelebilir. Anlaşma yapmanız gereken durumlar varsa karşınızdaki kişinin güvenilir olmasına dikkat etmenizde yarar var. Yanılgılara açık olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Ay uzak akrabalarınızla ilgili konulara dikkatinizi yöneltiyor olacak. Bilhassa cumartesi günü uzun zamandır görüşmediğiniz bir uzak akrabanız ile olumlu görüşmeler içerisinde olabilirsiniz. Pazar günü Ay Yay burcuna geçiyor. Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması öncesinde daha sakin ve kendi halinizde geçirmenizde yarar var. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim..

Astrolog T. Ceylin Çelebi

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