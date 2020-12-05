6 Aralık 2020 burç yorumları! Bilmediğiniz özellikleriniz şaşırtacak

6 Aralık 2020 burç yorumları yeni gelişmelerle burç severleri şaşırtıyor. Günlük burç yorumları maddi ve manevi konularda bilgi veriyor. 6 Aralık Pazar günü burçlar için yaratıcılıklarını ön plana çıkaracağı bir gün olacak. Evde geçirilen şu günlerde hobilerinizi yoklamak ve burçlardan destek almakta fayda var. Balık burcu sanatsal çalışmalara vakit ayırabilir, Koç burcu ise keyifli vakit geçirebileceği alanları keşfedebilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 6 Aralık Pazar burç yorumları haberimizde...



6 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 6 Aralık Pazar günü Aslan burcundan Başak burcuna geçecek. Ay saat 01.28 ile 22.46 arasında boşlukta olacağından daha çok keyifli zaman geçirebileceğin ve yaratıcılığını kullanabileceğin alanlarla uğraşman iyi olacaktır.

6 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Pazar günü boyunca olayları gereğinden fazla abartman aile bireylerini kızdırabilir. Venüs ile Neptün arasındaki uyumlu açının etkisiyle sanatsal konulara yönlenebilirsin.

6 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün içerisinde kardeşlerinle ilgili konularda cesaretle adım atman gerekebilir. Venüs ile Neptün üçgen açısı saat 07:53’te kesinleşecek. Yaratıcı enerjilerinin hakim olduğu bir gündesin.

6 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü boyunca yaratıcı enerjin hayli yüksek. Ancak gece saatlerinde bir kadının beklenmedik tavırları senin işlerini bozabilir.

6 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay pazar akşamı saat 22.46’da Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçiş yapacak. Fiziksel özelliklerin, hayata bakışın ile ilgili konularda önemli kararlar alman olası gözüküyor.

6 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Gün içerisinde endişeli durumların söz konusu olabilir. Duygusal enerjilerinin hâkim olduğu bir gündesin.

6 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gökyüzü enerjilerinin yoğun olduğu bugünlerde organizasyonel meselerde önemli kararlar alabilirsin. Ay gece saatlerinde Başak burcuna geçecek. Bilinçaltı çalışmaları yapmak adına güzel bir zaman dilimi.

6 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili olarak otorite pozisyonu kişilerden birtakım talimatlar alabilirsin. Venüs ile Neptün arasındaki uyumlu etkileşimin etkin olacağı gün boyunca yaratıcı alanlara yönlenebilirsin.

6 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Günün ilk yarısında uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ay neredeyse tüm gün boşlukta olacağından gün boyunca yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

6 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde hisseli kazanımlarınla ilgili konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşırı özgürlükçü ve değişken tavırların partnerinle aranın açılmasına sebep olabilir.

6 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği günün genelinde eşinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Bireysel taraflarını daha çok vurgulamak isteyebilirsin.

6 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Venüs ile Neptün arasındaki etkileşimin gün boyunca etkili olacağı Pazar günü boyunca yaratıcı ve sanatsal çalışmalara vakit ayırabilirsin. Ay gece saatlerinde karşıt burcun olan Başak burcuna geçiş yapacak.

Astrolog T. Ceylin Çelebi