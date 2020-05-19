Zümrüdüanka'nın kadrosunda beklenmedik değişiklik! Diziye veda etti

Zümrüdüanka dizisinin senaristi Can Sinan görevini başarılı kalem Eylem Canpolat'a devretti. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Sinan'ın Pastel Film'de çalışmaya devam edeceği öğrenildi. Eylem Canpolat ise 10. Bölümden itibaren dizinin senaryo ekibinde süpervizörlük yapacak.

Ekipte Işıl Sönmez, Leyla Öter ve Doruk Erengül yer alacak. Canpolat aynı zamanda "Doğduğun Ev Kaderindir" projesini de yazmaya devam edecek.