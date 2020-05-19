Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8107
  • 7,4526
  • 381.043
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zümrüdüanka'nın kadrosunda beklenmedik değişiklik! Diziye veda etti

Zümrüdüanka'nın kadrosunda beklenmedik değişiklik! Diziye veda etti

Zümrüdüanka'nın kadrosunda beklenmedik değişiklik! Diziye veda etti

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı, Pastel Film imzalı Zümrüdüanka dizisinin ekibinde flaş bir değişiklik yaşandı.

Zümrüdüanka dizisinin senaristi Can Sinan görevini başarılı kalem Eylem Canpolat'a devretti. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Sinan'ın Pastel Film'de çalışmaya devam edeceği öğrenildi. Eylem Canpolat ise 10. Bölümden itibaren dizinin senaryo ekibinde süpervizörlük yapacak.

Ekipte Işıl Sönmez, Leyla Öter ve Doruk Erengül yer alacak. Canpolat aynı zamanda "Doğduğun Ev Kaderindir" projesini de yazmaya devam edecek.


Göç başlıyor, bu gece yola çıkacaklar
Türkiye'den çok sert tepki: Hala bir karar alınmadı
reklam
3 kulüpte 6 yeni korona vakasına rastlandı
Çin'den o ülkeye ağır ceza... İlk adımı attı!
ATAK helikopteri ile 19 Mayıs uçuşu

ATAK helikopteri ile 19 Mayıs uçuşu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu adamın ayak bastığı yer yeşeriyor

Ruslar uzaylılarla anlaşma mı yaptı?