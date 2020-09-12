Zümrüdüanka Zümrüt ölecek mi? Zümrüdüanka'da Zümrüt diziden ayrılıyor mu?

Zümrüdüanka yeni sezonu ile 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara geri dönüyor. Dizinin yeni sezon fragmanları yayınlanmıştı. Zümrüanka'nın yeni bölüm fragmanlarında Zümrüt kaza yapıyor. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran bu olay neticesinde Zümrüt'ün ölüp ölmeyeceği konusunda meraklar artmış durumda.

ZÜMRÜDÜANKA ZÜMRÜT ÖLECEK Mİ?

Zümrüdüanka yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi 12 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 10. bölümüyle sezonun açılışını yapıyor.

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanında Zümrüt kaza yapıyor. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan genç kadına müdahalelerin ardından doktorun başınız sağolsun şeklindeki sözleri yürekleri ağza getiriyor.

Zümrüt'ün ölüp ölmeyeceği ise yayınlanacak olan yeni bölüm sonrasında netleşecek.





ZÜMRÜDÜANKA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Demirkan Konağı’nda, yepyeni bir dönem başlamıştır. Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda yeni hayatına alışıp, acılarıyla başa çıkmaya çalışır. Ama sevdiği kadın olmadan nefes almak; Serhat’ın bugüne kadar verdiği, en büyük sınavıdır. Serhat, Zümrüt’ü kendisinden çalan kişinin peşindedir. Ancak, Abbas ve Azimet’in de Serhat için başka planları vardır. Serhat’ın gerçeği öğrenmesine engel olmak için, geçmiş defterleri açarlar. Ancak eski hesaplar açıldığında, konakta yepyeni bir devir başlayacak ve hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır. Suhandan, Özgüç Konağı’ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit’in Suhandan’a olan ilgisi günden güne artarken, Canan’ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir. Azimet ve Abbas’ın planı, işleyecek midir? Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda küllerinden yeniden doğabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serhat toprağın altında, nefessizdir. Ama onu kurtarmak için cansiperane savaşan biri vardır. Hem de hiç beklenmedik biri. Özgüçlerin bu sonu olmayan kötülüklerine Zümrüt bir son verecektir. Gözünü karartır ve Nisa’nın karşısına dikilir. Serhat’a zarar veren her kim olursa olsun Zümrüt onunla kanının son damlasına kadar savaşacaktır. Ama işler daha da karmaşık bir hale gelir. Diğer tarafta Niyazi Çavuş’un tehditlerinden bunalan Azimet, çok tehlikeli bir ortaklıktan medet umar. Abbas’sa hâlâ kayıptır ve Nevcihan yüreği ağzında kocasını bulmak için kendini parçalamaktadır. Çünkü bir çocukları olacaktır.

Özgüçler konağında hapis tutulan Suhandan’sa artık dayanamıyordur. Ama onu kurtaracak kimse yoktur... Suhandan gözünü karartır. Hayatı pahasına da olsa o konaktan kaçacaktır. Her şey içinden çıkılmaz bir hâl alırken tüm Demirkanlar nefesini tutmuş, Serhat’ın onları kurtarmasını bekliyordur... Serhat bir kez daha toprağın altından çıkıp, küllerinden doğabilecek midir? Zümrüt büyük aşkı için verdiği savaşı kazanabilecek midir? Azimet geçmişin karanlık gerçekleriyle baş edebilecek midir? Abbas yeni doğacak çocuğuna kavuşabilecek midir? Demirkan Ailesi’nin öğrenmesi gereken bir ders vardır. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.