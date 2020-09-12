Zümrüdüanka Zümrüt kimdir? Zümrüt'ü canlandıran Ceren Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Yeni sezonuyla seyirci ile buluşan Zümrüdüanka yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Zümrüdüanka oyuncuları arasında yer alan Ceren Yılmaz Zümrüt karakterini canlandırıyor. Daha önce Filinta ve Deli Gönül dizilerinde de yer alan Ceren Yılmaz ilk sezon izleyiciden tam not almıştı. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, Zümrüdüanka imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini anlatıyor.

ZÜMRÜDÜANKA ZÜMRÜT KİMDİR?

20’li yaşlarda güzeller güzeli bir kız olan Zümrüt oldukça temiz yürekli ve saf bir kızdır. Zümrüt vicdanlı olduğu kadar iyi yüreklidir de. Aynı zamanda da zeki ve inatçı da bir kızdır. Zümrüt sevdalandığı zaman ölümüne sevdalanır. Güzeller güzeli Zümrüt daha önce kimseye aşık olmasa da daha çocuk denecek yaşta Serhat’a aşık olmuştur; ancak Serhat ile Zümrüt’ün aşkları hep imkansız olmuştur. İki aile değil bir birine kız alıp vermeyi aynı sokakta bile yürümezler; ancak Zümrüt ile Serhat aşkının önünde engeller ne kadar büyük olursa olsun sabır, gayret ve emek ile Zümrüt bu engelleri aşacaktır.

Zümrüdüanka Zümrüt ölecek mi? Zümrüdüanka'da Zümrüt diziden ayrılıyor mu?

CEREN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur.

Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: “Adak” gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.

CEREN YILMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Zümrüdüanka (Zümrüt) (TV Dizisi)

2019 – Üç Harfliler: “Adak” (Arzu) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Gönül (Şule) (TV Dizisi)

2016 – Filinta (Hatice) (TV Dizisi)