Zuhal Topal'la Sofrada Ayten Çayırdere öldü mü, neden öldü? Zuhal Topal'la Sofrada programında kim öldü?

Zuhal Topal'la Sofrada programının 8 Ekim tarihli bölümünde Ayten Çayırdere ve gelini yarıştı. Kayınvalide Ayten Çayırdere'den üzücü bir haber geldi. Son gelişmeler Zuhal Topal'la Sofrada'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA AYTEN ÇAYIRDERE ÖLDÜ MÜ?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Ayten Çayırdere'den üzücü bir haber geldi. Ayten Çayırdere'nin vefat ettiği öğrenildi.

Programın sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

"Bugün yarışan Ayten Anneye rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun... #ZuhalTopallaSofrada bugün 16.00’da #FOX’ta. @foxturkiye @zuhaltopal #ZuhalTopal"

AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalıdır.

Kayınvalidenin kalp krizi sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.