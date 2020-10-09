09 Ekim 2020 Cuma 17:34 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 9 Ekim Cuma kim kazandı?
Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi olmak isteyen gelinler en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada 9 Ekim Cuma kazanan isim bu puanlarla belli oluyor.
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi hafta boyu verilen puanlar sonucunda belirleniyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 9 Ekim kazanan isim...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi olan isim henüz açıklanmadı. 9 Ekim kazananı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim tarihli puan tablosu belli oldu! Kaynanaların Gülşen Çayırdere'ye verdiği puanlama şu şekilde oldu:
Fidan Özdemir 6
Güleser Bilgili 6
Melek Kepçeoğlu 5
Emine Çakır Üpcin 6
Zuhal Topal 7
TOPLAM: 30