Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, haftanın birincisi kim? Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi büyük finalde açıklanıyor. Fox Tv'de hafta içi her gün ekrana gelen programda gelinler marifetlerini döktürüp kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan yüksek puan alarak 15 bin TL'nin sahibi olmak istiyor. Ekranların reytingi bol yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu da bugün netleşecek. Her hafta farklı kişilerin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. Bugün programın 500. bölümü ekrana geldi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

18 Aralık 2020 Cuma günü bu haftanın son bölümü olan 500. bölümde yarışacak olan Suzan Gökmenler ile kaynanası Kadriye Gökmenler oldu. Suzan Hanım 8 yıllık evli, 27 yaşında, 3,5 yaşında bir aslen Mardinli, Adana'da doğup büyüdü, mutfak uzmanı ve kitap okumayı çok seviyor.