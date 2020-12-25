Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmasında haftanın final heyecanı yaşanıyor. Birbirinden farklı 5 gelin pazartesi gününden beri yarışarak 15 bin TL için mücadele verdi. Gelinlere puanlamayı ise kayınvalideler ve Zuhal Topal verdi. Yarışmacılar bu hafta zorunlu yemekler arasında çullamayı denediler. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 25 Aralık kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi olan isimi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince puanlamayı ve birinci olarak 15 bin TL'yi kazanan isim haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Gamze Türkmen: 5 yıllık evli. 1 çocuk annesi. Kıskanç, planlı ve atarlı. Yemeklerine ve çenesine güveniyor

Sevtap Türkmen: Az ama öz kounşuyor. Gelininden çekiniyor. İzmir'den geldi.