Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu ait tablo bugün kayınvalidelerin yemeklerini yemesiyle açıklanacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada 4 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlan yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puanları ve günün yarışmacısı sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar açıklanınca haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9 ARALIK YARIŞMACILARI KİM?

Rukiye Sadıkova: 3 çocuk sahibi. 11 senelik evli. Azeri gelini hem dişli hem eli lezzetli.

Nazire Sadık: UFO gördüğünü söyleyerek herkesi şaşırttı. Sofralarda uzman, mutfakta komutan. Azeri yemekleri ile geliyor.