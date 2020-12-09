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  • Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puanları...
09 Aralık 2020 Çarşamba 15:54 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puanları...

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu açıklandı mı" Zuhal Topal'la Sofrada puanları...

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu bugün yemeğin ardından belli olacak. 4 gelin ve kayınvalide 15 bin TL'nin sahibi olmak için hünerlerinin Zuhal Topal'la Sofrada sergiliyor. Cuma günü büyük finalde ise haftanın birincisi belli oluyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı program Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu açıklandı mı?

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu ait tablo bugün kayınvalidelerin yemeklerini yemesiyle açıklanacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada 4 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlan yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puanları ve günün yarışmacısı sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 9 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar açıklanınca haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 9 ARALIK YARIŞMACILARI KİM?

Rukiye Sadıkova: 3 çocuk sahibi. 11 senelik evli. Azeri gelini hem dişli hem eli lezzetli.

Nazire Sadık: UFO gördüğünü söyleyerek herkesi şaşırttı. Sofralarda uzman, mutfakta komutan. Azeri yemekleri ile geliyor.

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