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  • Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu burada!
10 Aralık 2020 Perşembe 18:44 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu burada!

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu burada!

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu yemek tadımlarının ardından açıklandı. Gündüz kuşağı yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada, hafta içi her gün ekrana geliyor. Kayınvalideler yemek masasında Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumunu yazdı ve bugüne ait puanlar netleşti. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu...

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu kayınvalideleri tarafından veriliyor. Zuhal Topal'la o güne ait puanlamayı, cuma günü haftanın finalinde açıklanıyor. Fox Tv'de yayınlanan program reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Heyecanlı anların yaşandığı programda gelinler zamanla yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu açıklanınca haftanın birincisi de belli olmaya başladı. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 KASIM PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Kasım puan durumu belli oldu. Bugün yarışan gelin, kayınvalidelerden toplamda 22 puan aldı.

Gülsüm Hanım: 6 puan

Fatma Hanım: 4 puan

Nazire Hanım: 6 puan

Kadriye Hanım: 6 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 ARALIK CANLI İZLEME LİNKİ!

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Yasemin İnce: 27 yaşında. Aslen Samsunlu. 3 aylık evli. Lezzet tutkunu ve kıskanç

Nuran Şencan İnce: Aşçı kökenli. Yugoslav göçmeni. Sessiz, sakin ama sözünün eri.

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