Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu açıklandı mı?

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu, kayınvalidelerin yemek tadımlarının ardından ekrana veriliyor. Bugün Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yemeği salata olarak belirlendi. Gelinler lezzetli ve farklı tarifler yaparak kayınvalidelerden puan alacak. Her hafta yeni yarışmacılara ev sahipliği yapan Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu yoğun ilgi görüyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 ARALIK MENÜSÜ

Sivas Yöresine Ait Yeşil Mercimekli Erişteli Kesme Aşı Çorbası

Kuru Biber Dolması

Közlenmiş Patlıcan Salatası

Yoğurtlu Mayonezli Kereviz

Köri Soslu Tavuk

Pesto Soslu Kremalı Makarna

Greyfurtlu ve Somon fümeli salata

Çikolatalı Ağlayan Pasta