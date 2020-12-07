Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu açıklandı mı?
Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu yakından takip ediliyor. Gündüz kuşağının en çok sevilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de ekrana geliyor. Haftanın ilk gününde yarışacak gelinde belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu açıklandı mı?
Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu, kayınvalidelerin yemek tadımlarının ardından ekrana veriliyor. Bugün Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yemeği salata olarak belirlendi. Gelinler lezzetli ve farklı tarifler yaparak kayınvalidelerden puan alacak. Her hafta yeni yarışmacılara ev sahipliği yapan Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu yoğun ilgi görüyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Zuhal Topal'la Sofrada 7 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 ARALIK MENÜSÜ
Sivas Yöresine Ait Yeşil Mercimekli Erişteli Kesme Aşı Çorbası
Kuru Biber Dolması
Közlenmiş Patlıcan Salatası
Yoğurtlu Mayonezli Kereviz
Köri Soslu Tavuk
Pesto Soslu Kremalı Makarna
Greyfurtlu ve Somon fümeli salata
Çikolatalı Ağlayan Pasta