Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puanları nasıl?

Fox Tv'nin reytin rekorları kıran yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu programı kaçıran ve merak eden izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 4 gelin ve kayınvalidenin beraber yarıştığı programda cuma günü büyük finalde bir kişi 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Haftanın 2. gününde Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

7 ARALIK PUAN DURUMU NASILDI?

Pazartesi günü yarışan Merve Hanım, kayınvalidelerden toplamda 19 puan aldı. Zuhal Topal'ın vereceği puan henüz belli değil. Cuma günü büyük finalde açıklanacak.

Fatma Hanım: 6 puan

Nuran Hanım: 5 puan

Gülsüm Hanım: 3 puan

Nazire Hanım: 5 puan