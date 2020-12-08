Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu: Zuhal Topal'la Sofrada puanları nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu, kayınvalidelerin son olarak tatlı tadımlarının ardından açıklanacak. 4 gelin ve kayınvalide hafta boyunca kıyasıya mücadele vererek 15 bin TL'nin sahibi olmak için yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumuna göre hafta yavaş yavaş netleşecek. Zuhal Topal'la Sofrada puanları bugün nasıl?
Fox Tv'nin reytin rekorları kıran yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu programı kaçıran ve merak eden izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 4 gelin ve kayınvalidenin beraber yarıştığı programda cuma günü büyük finalde bir kişi 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Haftanın 2. gününde Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu sizlerle...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 ARALIK PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Sofrada 8 Aralık puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
7 ARALIK PUAN DURUMU NASILDI?
Pazartesi günü yarışan Merve Hanım, kayınvalidelerden toplamda 19 puan aldı. Zuhal Topal'ın vereceği puan henüz belli değil. Cuma günü büyük finalde açıklanacak.
Fatma Hanım: 6 puan
Nuran Hanım: 5 puan
Gülsüm Hanım: 3 puan
Nazire Hanım: 5 puan