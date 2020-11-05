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  • Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım Perşembe canlı izleme linki...
05 Kasım 2020 Perşembe 18:11 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım Perşembe canlı izleme linki...

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım Perşembe canlı izleme linki...

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu yemek tadımı sonrası belli olacak. Ekranların sevilen yarışma programlardan biri olan Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanıyor. Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu sizlerle...

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu kayınvalidelerin oylamaları sonucu açıklanacak. Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün evlerimize konu oluyor. Cuma günü en yüksek puanı alan yarışmacı 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 KASIM DURUMU NASIL?

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Kasım durumu henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 KASIM PERŞEMBE CANLI İZLEME LİNKİ!

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 KASIM YEMEK MENÜSÜ

Tavuk suyu Çorbası

Ispanaklı beyaz peynirli Kol Böreği

Fırında Biber Dolma

Havuç Tarator

Ev usulü patatesli tepsi kebabı

Tel Şehriyeli Dereotlu Taze soğanlı Bulgur pilavı

Karışık Roka Salatası

Kıbrıs Tatlısı

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