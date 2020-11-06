Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 6 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yakından takip edilen konulardan oluyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı gündüz kuşağı yemek platformu Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kayınvalidelerin tadımlarından sonra belli oluyor. Hafta sonunda en yüksek puanı alan 15 bin TL'yi kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Sofrada 2-6 KASIM YARIŞMACILARI KİMDİ?

Bu haftanın ilk performansına imza atan Şehriban Keskin 2 Kasım Pazartesi günü kayınvalidelerin karşısına çıktı. Salı günü ise haftanın genç gelinlerinden Seda Canpolat Çakmak mutfağa girerek kendisine verilen sürede yemeklerini yaptı. Sıra hafta ortasına geldiğinde bu kez de Şaziye Tutkun hünerlerini sergiledi. Final öncesindeki son günde de Ece Görür puanlarını aldı. Bugün haftaya nokta koyacak isim ise Güler Boyacı Bacaksız oldu.