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  • Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!
22 Aralık 2020 Salı 18:44 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı mı" Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı! Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen programda her hafta bir yarışmacı 15 bin TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanıyor. Gelinler, hafta boyunca hünerlerini sergilerken kayınvalideler puanlamada söz sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı. Ekranların en çok izlenen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada kazandırmaya devam ediyor Yeni yarışmacıların olduğu programda gelinler cuma günü büyük finalde verilecek olan 15 bin TL'nin sahibi olmak istiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumunu kayınvalideler belirliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 22 ARALIK PUAN DURUMU 

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Aralık puan durumu açıklandı. Bugün yarışan yarışmacı ve kayınvalideler düşük puan sebebi ile tartışma yaşadı. Derya Hanım'ın bugün aldığı puan toplamda 17 oldu.

Fatoş Hanım:4 puan

Sevtap Hanım: 3 puan

Özlem Hanım: 4 puan

Aynur Hanım: 6 puan 

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 22 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Derya Yılmaz: 24 yaşında. 3 yıllık evli. Çılgın ve eli maşalı. Menüsü de iddialı

Esra Yılmaz: Urfalı, atarsa damarı konuşturur puanları. Ankaradan geliyor.

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