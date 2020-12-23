Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu

Fox Tv'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık puan durumuna dair aramalar yapılıyor. Yarışmayı izleyemeyen ve kaçıran kişiler Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık puan durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haftanın 5 günü birbirinden farklı yarışmacılar kıyasıya yarışıyor ve en yüksek puanı elde etmek istiyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık puan durumu nasıl?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 23 Aralık puan durumu henüz belli olmadı. Puan durumu kayınvalideler yemek tadımları yaptıktan sonra belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Nurcan Yağbasan: 2 yıllık evli. 1 çocuk annesi. Enerjik, duygusal ve heyecanlı. Lezzet tutkunu.

Aynur Tokmak: Dövme hastası. Yaşı, başı ve saçı çok konuşulacak.