Zuhal Topal'la Sofrada 17 Aralık puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Sofrada perşembe puanları...

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Aralık puan durumu bugün netleşecek. 4 gelin ve kayınvalide her gün yarışıyor. En yüksek puanı alan isim 15 bin TL büyük ödülün sahibi oluyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan programın sunuculuğunu Zuhal Topal yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Aralık puan durumu açıklandı mı? Yeni bölümde yaşanacaklara dair detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Bu haftanın dördüncü yarışmacısı olarak kayınvalidelere hünerlerini sergileyecek olan Gül Şahin 18 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Tokat gelini. Hem yetenekli hem eli lezzetli. Hedefi adını Türkiye'ye kanıtlamak ve 15 bin lirayı kazanmak.