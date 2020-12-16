Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada çarşamba puanları...

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu izleyenlerin ilgi ile takip ettiği konulardan oluyor. Haftanın sonuna doğru adım adım yaklaşırken gelinler hünerlerini sergileyerek cuma büyük finaldeki 15 bin TL'yi almak istiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumunu kayınvalidelerin tadımları belirliyor. Zuhal Topal 16 Aralık puanının haftanın finalinde açıklıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu belli oldu. Bugün yarışan gelin toplamda 20 puan aldı.

Hayriye Hanım: 6 puan

Nermin Hanım: 3 puan

Neşe Hanım: 6 puan

Şirin Hanım: 5 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yarışacak olan Gülşen Genç merak ediliyor. Gülşen Hanım 9 yıllık evli, 2 çocuk annesi tecrübeli bir gelin. Elinin yemek konusunda çok hızlı olduğunu söyleyen Gülşen Genç, telaş yapmaması durumunda hiçbir aksilik yaşamayacağını düşünüyor. Aslen Adıyaman Kahtalı olan Gülşen Hanım, kayınvalidesi Hatice Genç ile birlikte yarışacak.

Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı! Gelinim Mutfakta 16 Aralık puan durumu nasıl?