Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu! Zuhal Topal'la Sofrada çarşamba puanları...
Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu açıklandı. Zuhal Topal'la Sofrada her gün Fox Tv'de yayınlanmaya devam ediyor. Reytingleri bol programa her hafta başka konuklar katılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumuna kayınvalideler karar veriyor. Gelin ve kayınvalideler hafta boyunca yarışarak en yüksek puanı almak istiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu ve günün yarışmacısı...
Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu izleyenlerin ilgi ile takip ettiği konulardan oluyor. Haftanın sonuna doğru adım adım yaklaşırken gelinler hünerlerini sergileyerek cuma büyük finaldeki 15 bin TL'yi almak istiyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumunu kayınvalidelerin tadımları belirliyor. Zuhal Topal 16 Aralık puanının haftanın finalinde açıklıyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Sofrada 16 Aralık puan durumu belli oldu. Bugün yarışan gelin toplamda 20 puan aldı.
Hayriye Hanım: 6 puan
Nermin Hanım: 3 puan
Neşe Hanım: 6 puan
Şirin Hanım: 5 puan
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK YARIŞMACISI KİM?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yarışacak olan Gülşen Genç merak ediliyor. Gülşen Hanım 9 yıllık evli, 2 çocuk annesi tecrübeli bir gelin. Elinin yemek konusunda çok hızlı olduğunu söyleyen Gülşen Genç, telaş yapmaması durumunda hiçbir aksilik yaşamayacağını düşünüyor. Aslen Adıyaman Kahtalı olan Gülşen Hanım, kayınvalidesi Hatice Genç ile birlikte yarışacak.