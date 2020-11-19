3 Aralık Perşembe günü ilk bölümü Kanal D ekranında yayınlanacak olan İyi Aile Babası dizisinde Bahar Şahin’i Yağmur Pamuk karakterinde göreceğiz. Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin yeni dizisi İyi Aile Babası’nda bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak.

Bahar Şahin, büyük dikkat çektiği ve takdir topladığı Zalim İstanbul’daki rolünün tam da zıttı bir karakterle geliyor. Dizinin komedi yapımı olması sebebiyle oyuncunun bu türde nasıl performans göstereceği konusunda hayranlarının meraklı bir bekleyişi var.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi belli oldu