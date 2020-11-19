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19 Kasım 2020 Perşembe 09:36 | Son Güncelleme:

İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi belli oldu

İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kanal D'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği aile komedisi İyi Aile Babası dizisinin heyecanla beklenen yayın tarihi belli oldu. İzleyiciden övgü alan tanıtımlarıyla dikkat çeken Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de izleyicisi ile buluşacak.

Çağlar Çorumlu'nun Mehmet Ali Pamuk karakterine hayat verdiği dizide eşi Aslı Pamuk'u Şebnem Bozoklu oynayacak. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi belli oldu..

Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre; 3 Aralık Perşembe akşamı İyi Aile Babası’nın ilk bölümü izleyicilerle buluşacak. Yani; Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev ve Kalk Gidelim dizilerinin olduğu Perşembe rekabetine bir dizi daha katılıyor.

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

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