Zahide Yetiş nereli, kaç yaşında? Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir?

Ekranların yeni soluklu yarışma programı Zahide Yetiş'le Gelin Görün Kanal D üzerinden seyirci ile buluşuyor. İlk bölümü 31 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan programın tanıtımında Zahide Yetiş ile kayınvalidesini görmüştük. 2014 yılında eşi Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ünlü sunucunun bir de oğlu var. Zahide Yetiş yine izleyicilerin beğenisini kazanacak ve evlere misafir olacak.

ZAHİDE YETİŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zahide Yetiş 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli olması dolayısıyla ünlü sunucu orada doğmuştur. Anne tarafı Yunanistan-Selanik'ten, baba tarafı ise Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır.

Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmıştır ve babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam seslendirmelerinin yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak da görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de tam üç sezon yayınlanan "Doktorum" programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle Yetiş Hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş bir kere evlenip boşandı.

Zahide Yetiş, iş insanı Cem Arısoy ile Paris'te 16 Eylül 2014 tarihinde evlendi; 19 Eylül 2014 tarihinde de İstanbul Kuruçeşme'de düğün yaptı.

ZAHİDE YETİŞ'İN EŞİ CEM ARISOY KİMDİR?

İki kez evlenen Zahide Yetiş, 16 Eylül 2014 tarihinde işadamı Cem Arısoy ile Paris’te nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 haziran ayında dünyaya gelen Aras Arısoy adında bir oğlu var.