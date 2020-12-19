Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural kimdir?
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un 6. bölümü bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelen İbo Show'da birbirinden eğlenceli konuklar keyifli dakikalar yaşatacak. Bu haftaki konukların arasında yer alan isimlerden biride Yılmaz Vural olarak karşımıza çıkıyor. Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show 6. bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Programın 6'ncı bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümün konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak. Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural kimdir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...
YILMAZ VURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1953 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Yılmaz Vural ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.
FUTBOL KARİYERİ
1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
1980 yılında Almanya'ya giden Yılmaz Vural burada yaşadığı süre boyunca antrenörlük eğitimi almıştır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eğitim alan Yılmaz Vural iyi derecede Almanca bilmektedir. Uzun süre eğitimini aldığı futbol antrenörlüğü mesleğini yıllardır sürdüren Yılmaz Vural birçok takımı çalıştırmış ve başarılı işlere imza atmıştır.
Yılmaz Vural bugüne kadar toplam 28 kulüpte teknik direktör olarak görev almıştır. Kariyeri boyunca şu ana kadar 733 maça çıkan Yılmaz Vural, bu maçların 282'inden galip olarak ayrılmış, 280 kez mağlup olmuştur, 171 müsabak ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.
YÖNETTİĞİ TAKIMLAR
Mesleki kariyeri boyunca gerek Türkiye gerek Almanya'da çok sayıda futbol takımı için görev yapan Yılmaz Vural 1986 yılından beri şu ekiplerde teknik direktör olarak vazife icra etmiştir;
1986-1988 – Malatyaspor
1988-1989 – Antalyaspor
1989-1989 – Samsunspor
1989-1990 – Bursaspor
1990-1991 – Karşıyaka
1991-1991 – Adanaspor
1991-1993 – Bursaspor
1993-1994 – Gaziantepspor
1995-1996 – Eskişehirspor
1996-1997 – Sarıyer
1997-1997 – Trabzonspor
1997-1998 – Gençlerbirliği
1998-1999 – Konyaspor
1999-1999 – Çanakkale Dardanelspor
1999-2000 – Bursaspor
2000-2001 – Denizlispor
2001-2001 – Diyarbakırspor
2003-2004 – Adanaspor
2004-2004 – Çaykur Rizespor
2005-2005 – Ankaragücü
2005-2007 – Antalyaspor
2008-2008 – Manisaspor
2008-2008 – Kocaelispor
2009-2011 – Kasımpaşa
2011-2011 – Konyaspor
2012-2012 – Sakaryaspor
2012-2013 – Elazığspor
2014-2014 - Mersn İdman Yurdu
2014-2015 - Osmanlıspor
2015-2015 - Karabükspor
2015-2015 - Gençlerbrlğ
2016-2016 - Adana Demrspor
2017-2017 - Göztepe
2017-2017 - Boluspor
2018-2018 - Giresunspor
2018-2018 - Eskişehirspor
2018-2019 - Adana Demirspor