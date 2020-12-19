İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show 6. bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Programın 6'ncı bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümün konukları; Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak. Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural kimdir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

YILMAZ VURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1953 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Yılmaz Vural ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.

FUTBOL KARİYERİ

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

1980 yılında Almanya'ya giden Yılmaz Vural burada yaşadığı süre boyunca antrenörlük eğitimi almıştır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eğitim alan Yılmaz Vural iyi derecede Almanca bilmektedir. Uzun süre eğitimini aldığı futbol antrenörlüğü mesleğini yıllardır sürdüren Yılmaz Vural birçok takımı çalıştırmış ve başarılı işlere imza atmıştır.

Yılmaz Vural bugüne kadar toplam 28 kulüpte teknik direktör olarak görev almıştır. Kariyeri boyunca şu ana kadar 733 maça çıkan Yılmaz Vural, bu maçların 282'inden galip olarak ayrılmış, 280 kez mağlup olmuştur, 171 müsabak ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.

YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Mesleki kariyeri boyunca gerek Türkiye gerek Almanya'da çok sayıda futbol takımı için görev yapan Yılmaz Vural 1986 yılından beri şu ekiplerde teknik direktör olarak vazife icra etmiştir;

1986-1988 – Malatyaspor

1988-1989 – Antalyaspor

1989-1989 – Samsunspor

1989-1990 – Bursaspor

1990-1991 – Karşıyaka

1991-1991 – Adanaspor

1991-1993 – Bursaspor

1993-1994 – Gaziantepspor

1995-1996 – Eskişehirspor

1996-1997 – Sarıyer

1997-1997 – Trabzonspor

1997-1998 – Gençlerbirliği

1998-1999 – Konyaspor

1999-1999 – Çanakkale Dardanelspor

1999-2000 – Bursaspor

2000-2001 – Denizlispor

2001-2001 – Diyarbakırspor

2003-2004 – Adanaspor

2004-2004 – Çaykur Rizespor

2005-2005 – Ankaragücü

2005-2007 – Antalyaspor

2008-2008 – Manisaspor

2008-2008 – Kocaelispor

2009-2011 – Kasımpaşa

2011-2011 – Konyaspor

2012-2012 – Sakaryaspor

2012-2013 – Elazığspor

2014-2014 - Mersn İdman Yurdu

2014-2015 - Osmanlıspor

2015-2015 - Karabükspor

2015-2015 - Gençlerbrlğ

2016-2016 - Adana Demrspor

2017-2017 - Göztepe

2017-2017 - Boluspor

2018-2018 - Giresunspor

2018-2018 - Eskişehirspor

2018-2019 - Adana Demirspor