Zara kimdir, kaç yaşındadır? Zara'nın gerçek adı ne, nerelidir?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının 6'ncı bölümü bu akşam seyiricisi ile buluşacak. Bu akşamki konuklar arasında yer alan Zara'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Zara kimdir, kaç yaşındadır? Zara’nın gerçek adı nedir, nerelidir?

ZARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Zara 15 Ocak 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Neşe Yılmaz'dır. Çocukluğu İstanbul-Üsküdar'da geçti. Aslen Adıyaman-Kahta'lıdır. Babasının adı Kemal; annesinin adı Hatice'dir. İki tane kardeşi vardır. İlkokulu Sosyal Meskenler ilkokulu'nda, Liseyi Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde okudu ve mezun oldu. Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Eğitim Bölümünde tamamladı.

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkardı. İsmini ise sonradan değiştirip "Neşe Zara Yılmaz" yapmıştır. 1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve birinci oldu ikinci kez. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.

Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kurdu. Şirketinin ismi ise ; "ZR Müzik" tir. 2009-2011 yılları arası 'Salı Sefası' adlı program sunmuştur. Bu programı Oktay Kaynarca ile sunmuştur ve program iki sene boyunca yayınlanmıştır. Müzik alanı dışında farklı olarak sinema filmlerinde rol almıştır. Bu sinemalar ise şunlardır; 'Eylül Fırtınası ve Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' dir.

TRT'de "Zamanı Geldi" isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılının Ramazan ayında ise ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programında ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi ve "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi koltuğuna oturdu.

2008 yılında kendi kurduğu ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. 2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlandı.

Sanatçı, 2011 yılında Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sürdü. Son yıllarda tasavvufa olan merakıyla dikkat çeken başarılı yorumcu Zara, ilk evliliğini eski plakçısı Ulus Müzik'in patronu İskender Ulus'la yapmıştı. Bu evlilik 2007 yılında son buldu. Zara 5 yıl sonra 2012 Mart ayında ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile dünya evine girdi. 2016 yılının temmuz ayında ise tek celsede bosandılar.

Zara son olarak 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albümüyle sevenleriyle buluştu. İstanbul Flamenko 5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde 11 eser bulunuyor. 'Ben Bir Anayım' adlı eserin sözleri Zara’ya ait. Aralık 2012’de kız bebek annesi olan Zara bebeğine Dila ismini verdi.

Filmografi

Sinema filmleri

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001)

Eylül Fırtınası (1998)

Televizyon dizileri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Atv (2017)

İpsiz Recep – TRT 1 (2008-2009)

Gelin – Kanal D (2003)

Televizyon Programları

Sonsuz Şarkı – (TRT Müzik) (2015-)

Salı Sefası – TV8 (2009-2011)

Tanrı Misafiri – ATV (2006)

Zamanı Geldi – TRT 1 (2005-2006)

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