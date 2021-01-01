Yılbaşı reyting sonuçları 31 Aralık 2020! İbo Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları

Reyting sonuçları 31 Aralık Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasından hangisinin en çok izlendiğini belirliyor. Yılbaşı reyting sonuçları birbirinden eğlenceli yılbaşı programları arasında zirvede yer alan yapımı gösterecek. 31 Aralık Perşembe akşamı Tv8’de O Ses Türkiye, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Star Tv’de İbo Show, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, TRT 1’de Kalk Gidelim, Fox Tv’de Şahane Hayaller yayınlandı. Peki, Yılbaşı reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?



31 ARALIK YILBAŞI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.