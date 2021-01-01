01 Ocak 2021 Cuma 01:10 | Son Güncelleme:
Yılbaşı reyting sonuçları 31 Aralık 2020! İbo Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster reyting sonuçları
Yılbaşı reyting sonuçları birbirinden eğlenceli programların yer aldığı 31 Aralık Perşembe gecesi kimin zirvede yer aldığını belirliyor. 31 Aralık reyting sonuçları yarışında Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv'de İbo Show, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT 1'de Kalk Gidelim, Fox Tv'de Şahane Hayaller mücadele etti. Peki, Yılbaşı reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları 31 Aralık Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasından hangisinin en çok izlendiğini belirliyor. Yılbaşı reyting sonuçları birbirinden eğlenceli yılbaşı programları arasında zirvede yer alan yapımı gösterecek. 31 Aralık Perşembe akşamı Tv8’de O Ses Türkiye, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Star Tv’de İbo Show, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, TRT 1’de Kalk Gidelim, Fox Tv’de Şahane Hayaller yayınlandı. Peki, Yılbaşı reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?
31 ARALIK YILBAŞI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.