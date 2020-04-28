Yemin dizisinin final tarihi belli oldu! Yemin 3. sezon yayınlanacak mı?

Başrollerini Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin paylaştığı Yemin, iki sezondur reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı Reyhan ve Emir aşkının yaşandığı dizide yeni bir gelişme yaşandı. Yemin dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı ve geçici süreliğine ekranlara veda edeceği belirlendi. Peki Yemin ne zaman sezon finali yapıyor?

YEMİN NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Karamel Yapım tarafından hazırlanan ve kadrosunda; Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem Gül, Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner ve Cansın Mina Gür gibi oyuncuların yer aldığı Yemin dizisi bu cuma yayınlanacak olan 240. Bölümü ile ikinci sezonunu sonlandıracak. Yani Yemin dizisinin sezon finali bölümü, 1 Mayıs Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Öte yandan Yemin dizisinde Reyhan'a hayat veren başrol oyuncusu Özge Yağız diziden ayrılacak.

YEMİN REYHAN ÖLECEK Mİ? ÖZGE YAĞIZ NEDEN AYRILDI?

Yemin dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Özge Yağız oldukça büyük bir fan kitlesine sahip. Yemin dizisinde oyunculuğunu da kanıtlayan güzel yıldız, haftalık yapımlarda boy göstermek için risk aldı. Meslektaşı Hazal Subaşı'nın izinden giden Özge Yağız'ı önümüzdeki sezon iddialı bir dizide izleyebiliriz. Yani Özge Yağız kariyerinde daha büyük işler yapabilmek için Yemin'den ayrıldı.