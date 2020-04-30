Demet Özdemir'den karantinada güneşlenme pozu

Erkenci Kuş dizisi ile kariyerinde zirve yapan güzel oyuncu Demet Özdemir şu sıralar TV 8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Zeynep karakteri ile gündemde. Her yaptığı olay olan oyuncunun son paylaşımı yine çok konuşuldu.

Dizideki partneri Can Yaman ile dolu dizgin aşk yaşayarak magazin basınını uzun süre mesgul eden Özdemir şu sıralar koronavirüs nedeniyle evinde karantinada. Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dansları ve aşkları ile sık sık gündeme gelen Demet Özdemir'in 9 milyon 300 bin takipçisi var. Her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alan Demet Özdemir son olarak güneşlendiği anların fotografını paylaştı.

Evinin bahçesinde güneşlenirken bu pozu instagram hikayesinden paylaşan güzel oyuncunun makyajsız ve duru hali büyük beğeni aldı. Günlük hayatta makyaj yapmadığını ve doğallıktan yana olduğunu belirten dizinin Zeynep'i bu paylaşımına 'Güneşi gülüşüme sığdıramadıysam' notunu ekledi.