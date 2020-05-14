Yemin dizisinin 3. sezonuyla ilgili sürpriz detaylar ortaya çıktı!

İlk 2 sezonuyla büyük dikkat çeken Yemin dizisi, koronavirüs salgını nedeniyle izleyicilerine erken veda etti. Normal planlamada 19 Haziran’da sezonu tamamlayacak olan dizi, 1,5 ay erken bitti.

ÖZGE YAĞIZ 3. SEZONDA OLMAYACAK

Yemin dizisinin 3.sezonu için hazırlıklara başlandı. En önemli değişiklik ise Özge Yağız konusunda olacak. Diziden ayrılan Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakteri 2. sezon finalinde ölmedi. Birçok izleyici Reyhan’ın ölmesini bekliyordu. Bu gelişme de ‘Acaba Reyhan rolünü bir başka oyuncu mu canlandıracak?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

SEZON FİNALİ ÇEKİLEMEDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle dizinin yeni bölümleri çekilemedi. Ancak stokta hazır bekleyen bölümler fazla olunca, Mayıs ayına kadar dizi izleyicileri ile buluşabildi. Sezon finali için özel bir hazırlık yapılmadı. Bu nedenle de Reyhan karakterinin ne olduğu sorusuna henüz verilebilecek bir yanıt yok.

GÖKBERK MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan Aksam.com.tr'den Yasemin DÖNGEL'e konuşan Gökberk Demirci, yeni sezonla ilgili şu detayı vermişti: “Emir’i çok ağır ve zor bir dönem bekliyor buna eminim . Ağır bir dram bizi bekliyor sanırım. Fakat bir yandan da hayat devam ediyor ve malûm hayat sürprizlerle dolu. Bakalım zaman ne gösterecek… Başarılı, doğru bir şekilde yürümeye gayret ediyorum bu yolda. Fırsat verildiği, uygun görüldüğüm üzere. Evet 3. Sezonda Emir ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.”