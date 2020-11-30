Yatıya Misafirim Var konusu bir hayli dikkat çekti. Gündüz kuşağı yemek programlarına bir yenisi daha eklenecek. Farklı şehirlerden yarışmaya katılan 5 yarışmacı o şehrin kültürlerini ve yemeklerini tanıtacak. Kanal D'nin yeni yarışması Yatıya Misafirim Var formatı nedir? Yatıya Misafirim Var saat kaçta, başvuru nasıl yapılır?

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.

Yarışmada bu hafta Nevşehir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin'den yarışmacılar katılacak.

YATIYA MİSAFİRİM VAR SAAT KAÇTA?

Drama tadında bir reality olan programın genel yönetmenliğini Şafak Bakkalbaşıoğlu üstleniyor. “Yatıya Misafirim Var”, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

YATIYA MİSAFİRİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yatıya Misafirim Var başvurusu için aşağıda verilen linki tıklayarak gerçekleştireblirisiniz.

YATIYA MİSAFİRİM BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!