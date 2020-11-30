Yatıya Misafirim Var sunucusu kim? Kanal D Yatıya Misafirim Var'ı kim sunuyor?

Yatıya Misafirim Var sunucusu merak edilen başlıklarından oldu. Kanal D'de yeni başlayan Yatıya Misafirim Var'ın formatı bir hayli ilgi çekti. Farklı konsepti ile gündüz kuşağı yemek programlarında alternatif olan Yatıya Misafirim Var sunucusu kim?

YATIYA MİSAFİRİM VAR SUNUCUSU KİM?

Yatıya Misafirim Var sunucusu bulunmuyor. Yarışmacılar birbirlerine iyi ağırlama kriteri üzerinden puan verecek. Programın diğer bir özelliği ise sunucusunun olmamasıdır.

Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var’ın yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım üstleniyor. Programın uygulayıcı yapımcısı ise Ahmet Demircan…