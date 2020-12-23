Yatıya Misafirim Var 23 Aralık puan tablosu nasıl? Dilek Hanım kaç puan aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var bugün Sivas'ta çekildi. Dilek Hanım misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çabalayacak. Peki, Yatıya Misafirim Var 23 Aralık çarşamba puan tablosu nasıl? Dilek Hanım kaç puan aldı? İşte tüm merak edilenler...

YATIYA MİSAFİRİM VAR'DA BUGÜN NELER YAŞANACAK?

Programda bu haftanın üçüncü yarışmacısı Sivas’tan Dilek Yağmur oluyor.

Bu haftanın üçüncü yarışmacısı olan Sivas’tan Dilek Yağmur, diğer 4 yarışmacıyı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacak, yörenin lezzetli yemeklerini tadan yarışmacılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler.

YATIYA MİSAFİRİM VAR 23 ARALIK PUAN DURUMU NASIL?

Yatıya Misafirim Var 23 Aralık çarşamba puan tablosu henüz belli olmadı. Puanlar verilir verilmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.

Yatıya Misafirim Var ödül ne? Yatıya Misafirim Var başvuru nasıl yapılır?