Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yeni yarışması Yatıya Misafirim Var büyük bir ilgi ile izleniyor. Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Yatıya Misafirim Var ödül ne? Yatıya Misafirim Var başvuru nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler..

YATIYA MİSAFİRİM VAR ÖDÜL NE?

Yatıya Misafirim Var yarışma formatında, hafta içi yüksek puanları toplayarak, haftanın son gününde en yüksek puanla haftanın birincisi olan kişi büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmanın sosyal medya platformlarında ödülün tatil olduğuna dair bir takım paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medyada 10 bin TL para ödülü olduğu da söyleniyor.

İzleyenlerin de fark ettiği bu ayrıntı sonrasında, sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı. Yatıya Misafirim Var ödülü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

YATIYA MİSAFİRİM VAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yatıya Misafirim Var yarışmasına başvuru yapmak için Kanal D'nin resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurmanız yeterli.





YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.

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