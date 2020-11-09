Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ile dizinin Kerim'i Gökhan Alkan aşk yaşıyor!

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da rol arkadaşı olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aynı anda aynı fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını ilan etti.

Ünlü oyuncular birlikteliklerini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

İşte o paylaşım;

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Alkan, bugün Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. ikili, fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

Sürpriz aşktan sonra akıllara oyuncu Talat Bulut'un, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" açıklaması gelmişti.

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