Yasak Elma'ya 3 transfer birden! Yasak Elma kabuk değiştiriyor, bombalar bir bir patlıyor

Yasak Elma dizisi önümüzdeki 3-4 hafta içinde bambaşka bir yapıma dönüşecek. Bunun izlerini de 85. bölümden itibaren başlayacak olan ayrılıklar ve diziye yeni katılacak karakterlerle birlikte daha çok hissedeceğiz. Yasak Elma'ya 3 transfer birden yapıldı. Yasak Elma bu sayede kabuk değiştiriyor, bombalar bir bir patlıyor...

Talat Bulut, Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Buçe Buse Kahraman ve Doğaç Yıldız’ın ayrılacağına yönelik kulis bilgileri zaten günlerdir yazılıyor. Ayrıca Savaşçı’dan ayrılan Berk Oktay ile Beni Affet ile ünlenen Mert Altınışık’ın da kadroya katıldığı bilgileri geldi.

Değişim bununla da sınırlı değil.. Yeni ve farklı karakterlerin de Yasak Elma’ya katılması hikayenin değişmesini ve izleyicilerin daha da heyecanla diziyi takip etmesi bekleniyor.

Berk Oktay ve Mert Altınışık’ın yanı sıra Erdal Özyağcılar’ın da dizinin kadrosuna katıldığı netleşti. En son Şampiyon dizisinde Yaman hoca olarak izlediğimiz oyuncu, dizideki imajı için kuaföre gitti. Kameralar ise ünlü oyuncuyu çıkışta bekliyordu.

Yasak Elma’da yer alacağını doğrulayan oyuncu, imaj konusunda ise yapım ekibinden destek aldı.

Yasak Elma setine gittiğini ve yönetmen ile konuştuğunu anlatan Erdal Özyağcılar, “Kostüm provamı yaptırdım. Ön çalışmamız var, pazartesi günü ben motor diyorum. Yasak Elma’nın yeni bölümlerinde beni göreceksiniz” diye açıklama yaptı.



