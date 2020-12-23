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  • Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay: Soyadımın namusu temizlendi! Merve'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası
23 Aralık 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay: Soyadımın namusu temizlendi! Merve'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay: Soyadımın namusu temizlendi! Merve'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası
- NESLİHAN KESKİN

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski eşi avukat Merve Şarapçıoğlu için karar çıktı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Merve Şarapçıoğlu, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma çıkışı açıklama yapan Berk Oktay, “Allah’a şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Adalet yerini buldu” dedi. 

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