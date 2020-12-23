Mustafa Ceceli'nin altın davasına mahkemeden ret

Mustafa Ceceli, Gram Kıymetli Madenler Şirketi’ne 2 yıl önce dava açmıştı. Ceceli, Ağustos 2017’de 600 bin lirayı ve 17 Aralık 2017’de de 100 bin doları, altın almak için şirket hesabına havale ettiğini ancak karşılığını alamadığını iddia etmişti. Davaya cevap veren şirket avukatı ise davanın reddini talep ederek, Mustafa Ceceli’nin de imzası bulunan teslim belgelerini delil olarak sunmuştu.

BELGELERDE İMZA VAR



Şirket avukatı ayrıca Ceceli’ye yüzde 20 kötü niyet tazminatı cezası verilmesini talep etmişti. Davanın karar duruşmasında mahkeme Ceceli’nin açtığı davayı reddetti. Mahkeme gerekçe olarak altınların alımına ilişkin belgelerdeki imzaların Mustafa Ceceli’ye ait olduğunu açıkladı. Mahkeme davalı şirketin açtığı kötü niyet tazminatı talebini de reddetti.

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