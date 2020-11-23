Yasak Elma kadrosuna katılan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

Berk Oktay, Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Her pazartesi Fox Tv'de yayımlanan Yasak Elma birbirinden ünlü oyuncuları ve entrikalarıyla izleyenleri ekran başına kilitliyor. Diziye katılan üç yeni isim arasında yer alan Berk Oktay, son olarak Savaşçı dizisinde boy göstermişti. Yasak Elma kadrosuna katılan Berk Oktay kimdir?

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da doğmuştur.

Yasak Elma Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar kaç yaşında, nereli?

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. Fox (Türkiye)'de Savaşçı dizisinde rol aldı.