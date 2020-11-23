Yasak Elma Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar kaç yaşında, nereli?

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Yasak Elma kadrosunda yer aldı. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından olan Yasak Elma Fox Tv'de ekrana geliyor. Erdal Özyağcılar birçok dizi ve film projesinde yer almıştır. Bu akşam ekrana gelen dizinin yeni bölümde izleyenler Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar kaç yaşında, nereli? sorusuna yanıt arıyor.

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ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’te dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenen çok sayıda oyunda rol alan Erdal Özyağcılar bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol alan ve seslendirme çalışmaları yapan Erdal Özyağcılar, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.

1966 yılında rol aldığı Ölüm Tarlası filmiyle sinema dünyasıyla tanışmış ve ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlenen oyuncunun bu evlilikten Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu vardır. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Yaman karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar, 1.75 metre boyunda ve 76 kilodur.

Ödülleri:

2009 – 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları – Elveda Rumeli

2008 – 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri – En İyi TV Oyuncusu – Elveda Rumeli

1986 – 23.Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü