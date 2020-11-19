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  • Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'dan samimi açıklama: Her gün daha da olgunlaştım
19 Kasım 2020 Perşembe 22:06 | Son Güncelleme:

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'dan samimi açıklama: Her gün daha da olgunlaştım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'dan samimi açıklama: Her gün daha da olgunlaştım

‘Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Melikşah' karakterini canlandıran Buğra Gülsoy, böyle bir proje içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

TRT’de ekrana gelen ‘Uyanış Büyük Selçuklu’da Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy, böyle bir proje içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Küçüklüğünden itibaren tarihe merak duyduğunu söyleyen oyuncu, “At binme, kılıç sahneleri, kostümler, saç ve makyajın titizlikle hazırlandığı bir prodüksiyonun içindeyiz. Sultan Melikşah’ı oynamaktan çok keyif alıyorum. Geçen her gün daha da olgunlaştığımı hissediyorum’’ dedi.

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