Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'dan samimi açıklama: Her gün daha da olgunlaştım

TRT’de ekrana gelen ‘Uyanış Büyük Selçuklu’da Sultan Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy, böyle bir proje içerisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Küçüklüğünden itibaren tarihe merak duyduğunu söyleyen oyuncu, “At binme, kılıç sahneleri, kostümler, saç ve makyajın titizlikle hazırlandığı bir prodüksiyonun içindeyiz. Sultan Melikşah’ı oynamaktan çok keyif alıyorum. Geçen her gün daha da olgunlaştığımı hissediyorum’’ dedi.