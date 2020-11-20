Ezgi Eyüboğlu'na açtığı davayı kazanan Neşe Erberk'in avukatı konuştu: Kaprisleriyle tüm projeleri reddetti

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne üç yıl önce açılan davada, Erberk Ajans ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu arasında 2012 tarihinde ajans sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. 2015’te biten sözleşmenin 3 yıl daha uzatıldığı belirtilen dilekçede “Eyüboğlu, hiçbir haklı gerekçe sunmadan ve tamamen kötü niyetli olarak sunulan projeleri devamlı reddederek ajansı zor durumda bırakmıştır” denildi.

İTİBARIMIZI ZEDELEDİ

Eyüboğlu’nun ajansın haberi olmadan rakip bir ajansla anlaştığını dava dilekçesinde belirten Erberk Ajans’ın avukatı Sibel Engin, “Davalı, ajansın haberi olmadan ‘Payitaht Abdülhamid’ adlı dizide rol aldı. Eyüboğlu, olumsuz tavır ve kaprisleriyle tüm projeleri reddetmiş ve hiçbir yasal gerekçe ve haklı sebep olmadan sözleşmeyi feshetmiştir. Davalı camiada, ‘bana iş bulmuyorlar, beni boş bekletiyorlar’ şeklinde gerçek dışı beyanda bulunması sonucu Erberk Ajans’ın ticari itibarını ve saygınlığını zedelemiştir” dedi. Önceki gün görülen duruşmada mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Eyüboğlu’nun 127 bin 50 lira cezai şart bedelini 3 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

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