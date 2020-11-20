Ünlü isimlerden 'Karanlığı Arala' hareketine destek! 'Çocuk istismarını önleyebiliriz'

Ünlü isimler, Türkiye’de her geçen gün artan çocuk istismarlarını önlemek amacıyla başlatılan ‘Karanlığı Arala’ hareketine destek verdi. “Hep birlikte sessizliğe son vermek ve karanlığı aydınlatmak için siz de #birşeysöyleyin!” diyen 13 ünlü isim farkındalık yaratmak için kısa film çekti. Projede Şevval Sam, Belçim Bilgin, İlker Ayrık, Engin Altan Düzyatan, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Hande Soral, Deniz Uğur, Tugay Mercan, Burak Sevinç, Selen Öztürk, Celil Nalçakan ve Tilbe Saran yer aldı. Lansmanda konuşan Hande Soral, “Biz bu hareket sayesinde karanlığı araladık şimdi sıra sizde” dedi.



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