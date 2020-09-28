Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu hangi şehirlerde çekiliyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım sona erdi. İlk bölümü ile bu akşam yayınlanacak dizide Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen izleyiciler diğer yandan da dizi çekimlerinin nerede yapıldığını öğrenmek istiyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak olan çekimler ile bütünlük kazanacak. Bu iller, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olacak.

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