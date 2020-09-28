Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Nizamülmülk'ü oynayan Mehmet Özgür kimdir? Nizamülmülk ne zaman ve neden öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında başlıyor. Pek çok usta oyuncuya ev sahipliği yapan dizide, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah'ın dönemi anlatılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Nizamülmülk karakterini Mehmet Özgür canlandırıyor. Nizamülmülk devlet yönetiminde hayli etkili bir vezirdi.

MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?

Oyuncu Mehmet Özgür 30 Ağustos 1970 tarihinde doğmuştur. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni görevini üstlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı. Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek, bir TV dizisinde rol üstlendi. "Takoz İrfan" rolüyle oynadığı Suskunlar dizisinde büyük ün kazandı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Filinta gibi önemli dizilerde oynadı.

Çeşitli TV dizileri ve sinema filmlerinde oyunculuk yapan Özgür, ayrıca bazı tiyatro oyunlarında yönetmenlik de yaptı.

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi olan Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.

Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazneliler sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti.

1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbası halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

Nizamülmülk 1092 yılında bir derviş tarafından öldürülmüştür.

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