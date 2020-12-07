Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölümde Sencer ölecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölümde Sencer ölüm ilanı verildi. TRT 1'in sevilen dizisi her pazartesi ekrana geliyor. Bu akşam heyecanlı anlar yaşatacak olan dizide Sencer'in annesi Başulu Hatun'un ortaya çıkmasıyla herkes şok olur. Sencer’in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu’nun tepkisi merak ediliyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

Başulu Hatun kimdir, tarihte var mı? Uyanış Büyük Selçuklu'nun Başulu Hatun'u Pınar Töre kimdir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. ÖZETİ

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis’e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım’ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.

Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos’u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan’a dönen Sencer’i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas’ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer’in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer’in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer’in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer’in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu’nun tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah’ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin’e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?